Spalletti, Inter sfida eccitante

APPIANO GENTILE (COMO), 14 GIU - "Prima di me c'erano molti più allenatori rispetto a quanti credete voi giornalisti. Ma a me non frega niente, io sono l'allenatore dell'Inter e vi farò vedere che sono rilassato e comodo, nella giusta posizione": lo dice il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti nella conferenza stampa di presentazione. "Sono l’allenatore dell’Inter - continua - e voglio farmi carico anche della storia precedente in cui non ci sono stato. La sento come una sfida molto eccitante. Di conseguenza la vivrò come tale e vi farò vedere che la vivrò così".