Cina, lo Shenzhen Fc esonera Eriksson

ROMA, 14 GIU - È durata poco più di sei mesi l'avventura di Sven Goran Eriksson nel club cinese dello Shenzhen Fc, dov'era approdato agli inizi dello scorso dicembre in sostituzione dell'olandese Clarence Seedorf. La società, parlando di separazione consensuale, ha ringraziato il 69enne allenatore svedese per le innovazioni e i cambiamenti positivi introdotti nella squadra. Ma all'ex ct dell'Inghilterra è stata probabilmente fatale una serie di 9 partite consecutive senza vittorie. Quella dello Shenzhen Fc era per Eriksson la terza panchina cinese, dopo aver già guidato il Guangzhou R&F dal 2013 e lo Shanghai Sipg dal 2014.