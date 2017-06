Spalletti, ora si fa a modo mio

APPIANO GENTILE (COMO), 14 GIU - "Io non sono più bravo degli altri. Ma sono differente. Si comincia a lavorare a modo mio, mi fido del mio modo di fare e chiedo ai giocatori di fidarsi di me. Sarò con loro, con tutta la mia persona, al 100% qualsiasi cosa succeda. Sarò 24 ore al fianco della squadra": lo dice il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti nella conferenza di presentazione. "Mettiamo subito in chiaro - dice Spalletti - che è qualche anno che non vinciamo niente. Quindi o facciamo qualcosa di diverso o continuiamo con questi risultati. Un calciatore non può determinare la vittoria di un titolo", ha poi aggiunto Spalletti rispondendo a una domanda su Perisic. "Ci sono calciatori forti nella nostra squadra, ma devono entrare in un meccanismo di gruppo".