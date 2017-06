Spalletti, voglio sia onorata maglia

MILANO, 14 GIU - "La posizione in classifica è brutta, per certi versi è anche scandalosa, ma ci avvicina alla possibilità di giocare le coppe. La distanza dei punti fa capire che qualcosa deve cambiare alle radici, 25-26 punti sono 10 partite da vincere in campionato. Diventerà fondamentale cambiare qualcosa": lo dice il nuovo tecnico dell'Inter Luciano Spalletti, rispondendo alle domande dei tifosi in diretta su Facebook prima della conferenza di presentazione. "È fondamentale onorare la maglia - aggiunge Spalletti - io la vivo in questo modo e vorrei che tutti quelli che giocano qui la sentissero come me. Senza senso di appartenenza, non ci possono essere risultati".