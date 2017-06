Milan, lo scetticismo di Salvini

ROMA, 14 GIU - "Kessie è un buon acquisto, molti dei nostri acquisti però non so chi siano. Io resto scettico, ma se vuoi far tornare la società ai livelli cui eravamo compri dei grandi giocatori, non dei buoni giocatori. E se vendi Donnarumma vuol dire che non hai voglia di tornare davvero grande. Andrè Silva? Non lo conosco". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, parla del Milan, squadra di cui è tifosissimo, ai microfoni di Radio Cusano Campus.