Real: Morata? Chi lo vuole paghi 90 mln

ROMA, 14 GIU - Novanta milioni di euro, non un centesimo di meno; anche perché non c'è nessuna fretta di vendere: questa la posizione che filtra dai vertici del Real Madrid sull'eventuale cessione di Alvaro Morata, in questi giorni inserito da radiomercato nelle liste acquisti di Manchester United, Chelsea e Milan. Lo racconta sul proprio sito internet il quotidiano sportivo spagnolo "Marca" titolando: "Chi vuole Morata, lo paghi". I rumors sul futuro del 24enne ex attaccante della Juventus erano decollati sull'onda del suo malcontento per la tanta panchina cui è stato finora costretto nel Real dei tanti campionissimi. Ma il club di Florentino Perez non sembra essere intenzionato a venirgli incontro o, quanto meno, a cedere sulle sue condizioni, ovvero la somma di 90 milioni richiesta. Soprattutto perché non avrebbe, almeno per il momento, necessità di far cassa e perché la sessione di mercato ha tutta l'estate ancora davanti.