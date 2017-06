Jiangsu: Capello, Zambrotta nello staff

ROMA, 14 GIU - "Gianluca Zambrotta ha giocato con me alla Juventus. Abbiamo vinto due campionati che poi ci hanno tolto, ma noi li abbiamo vinti sul campo": lo dice Fabio Capello, nuovo allenatore dello Jiangsu Suning, presentando alla stampa il suo staff tecnico, di cui fa parte anche Zambrotta. "Metterà a disposizione della difesa della nostra squadra - aggiunge - tutto quello che ha imparato da me e dagli altri allenatori che ha avuto". Anche Cristian Brocchi e Franco Tancredi hanno seguito Capello in Cina. "Quello di Cristian è un altro grande nome - assicura il tecnico - Ha giocato con Milan, Inter, Lazio. Ha allenato anche lo stesso Milan ed ha lavorato molto bene nel settore giovanile. Potrà essere di grande aiuto nel settore giovanile del Suning. Tancredi è stato un grande portiere della Roma e della Nazionale. Ha lavorato con me tanti anni nella Roma, nel Real, nella Juventus. Ha fatto diventare un grande portiere Casillas, che aveva grandi difetti. Poi, con me ho Ventrone, grandissimo preparatore atletico".