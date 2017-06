Lega Pro: stasera Alessandria-Reggiana

ROMA, 14 GIU - Dal match di questa sera fra Alessandria e Reggiana uscirà la sfidante del Parma nella finale dei playoff di Lega Pro per la promozione in Serie B, in programma sabato al Franchi di Firenze. Ieri, sempre nel capoluogo toscano, i gialloblù emiliani hanno superato ai rigori 6-5 il Pordenone nella prima semifinale. La gara era finita 1-1 dopo i tempi supplementari. Al vantaggio del Parma con Scaglia al 15' del primo tempo, aveva risposto Marchi per il Pordenone al 35' della ripresa. Nella lotteria dei rigori, è poi salito in cattedra il portiere del Parma Frattali, che ha neutralizzato il tiro di De Agostini, mentre dal dischetto non ha fallito Lucarelli.