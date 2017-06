Amichevole: Francia-Inghilterra 3-2

ROMA, 13 GIU - La Francia ha battuto l'Inghilterra per 3-2 (2-1) in un'amichevole disputata allo Stade de France, a Saint-Denis. Nel primo tempo, ospiti in vantaggio al 9' con Kane e rimonta dei padroni di casa con Umtiti al 22' e Sidibé al 43'; nella ripresa, al 3', temporaneo pari inglese ancora con Kane, stavolta su rigore (con l'espulsione di Varane nell'azione che lo ha provocato, decretata dall'arbitro italiano Massa con l'ausilio della videoassistenza); ma al 33', arriva il gol del definitivo 3-2 francese con Dembelé, dopo che al 26' Mbappé aveva colpito la traversa. Prima della gara, organizzata fra imponenti misure di sicurezza, è stato osservato un minuto di silenzio per le vittime dei recenti episodi di terrorismo in Inghilterra e i tifosi delle due squadre hanno cantato insieme in segno di solidarietà la canzone degli Oasis "Don't look back in anger" e gli inni nazionali.