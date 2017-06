A Nicola maglia rosa giro d'Italia

CROTONE, 13 GIU - Ha ricevuto la maglia rosa Davide Nicola, l'allenatore che dopo la salvezza del Crotone sta tornando a Torino in bicicletta. E' stato il giornalista sportivo Marino Bartoletti a consegnarla al passaggio da Osimo (Ancona) dove oggi faceva tappa il giro d'Italia Under 23. Un'occasione che ha permesso al ct della nazionale di ciclismo Davide Cassani di accompagnare in bici Nicola verso Ancona. Il ct lo ha elogiato non solo per la sua impresa con il Crotone ma anche per la prestazione in bici: "Lo convoco in nazionale. Complimenti un vero e proprio giro d'Italia. Una grande impresa" ha detto a Sky. A Civitanova Marche Nicola ha incontrato Marina Romoli, vice campionessa mondiale in linea tra le juniores nel 2006 che nel 2010, per un incidente in allenamento, ha perso l'uso delle gambe e oggi è impegnata sui temi della sicurezza. Il tecnico si è recato a Filottrano dove è morto Michele Scarponi. "Un'emozione forte anche nel vedere la gente qui ed il tributo che gli viene riconosciuto" ha detto a Sky.