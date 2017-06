Juve: raduno 10 luglio, poi l'America

TORINO, 13 GIU - La Juventus si radunerà "attorno al 10 luglio" a Vinovo, anche se i giocatori impegnati in questi giorni con le Nazionali potranno arrivare qualche giorno dopo. I primi impegni della ripresa sono stati confermati oggi dal club bianconero che a luglio trasferirà la sua sede nel 'J Village' che si sta ultimando vicino all'Allianz Stadium. La prima squadra, invece, continuerà ancora ad allenarsi a Vinovo. dove svolgerà la prima parte della preparazione estiva. A metà luglio partenza per il Messico: il 18 e 19 'SupercopaTecate' a Monterrey, contro il Club de Futbol Monterrey e Tigres. Poi la Juventus si sposterà negli Stati Uniti per l'International Champions Cup: affronterà il Barcellona (New York, 22 luglio), Paris Saint Germain (Miami, 26 luglio) e Roma (Boston, 30 luglio). Da giovedì prossimo tutti i giocatori bianconeri sono in vacanza, tranne Rugani, impegnato con l'Italia U21.