Benevento: Baroni, due anni di contratto

BENEVENTO, 13 GIU - Marco Baroni ha firmato il prolungamento del contratto: resterà sulla panchina del Benevento, neopromosso in A, per altre due stagioni. Il precedente contratto dell'allenatore con la società sannita scadeva il 30 giugno 2018. L'intesa è stata sottoscritta poco fa, dopo i due incontri delle ultime ore tra Baroni e il presidente del club sannita, Oreste Vigorito, che avevano gettato le basi per l'accordo.