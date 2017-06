Genoa: spunta pagina Fb "Preziosi resta"

ROMA, 13 GIU - Enrico Preziosi sempre al centro delle discussioni fra i tifosi genoani. Dopo gli striscioni di contestazione dei giorni scorsi, apparsi a Genova ma anche a Savona, è di oggi la nascita di una pagina Facebook a favore del patron rossoblù. "Preziosi resta" è lo slogan della pagina "Io tifo Genoa", seguita da più di 8.000 persone e che in poco tempo ha già raccolto centinaia di "mi piace". I gestori spiegano in un post i motivi di un'iniziativa che sta dividendo la tifoseria: "Non conosciamo personalmente Enrico Preziosi, non siamo pagati da lui, non siamo lui. Che ci piaccia o meno, però, al momento non esiste alcuna alternativa credibile a Preziosi presidente e proprietario del Genoa. Pertanto, esporre striscioni di quel tipo non ha alcun senso e, in risposta a questo, noi esponiamo qui il nostro striscione virtuale: Preziosi resta!".