Calcio:Benevento, c'è accordo con Baroni

BENEVENTO, 13 GIU - Manca solo la firma del contratto, ma l'accordo per il rinnovo per un anno tra il tecnico Marco Baroni e il Benevento è cosa fatta. Dopo l'incontro avvenuto ieri sera a Napoli tra il presidente Oreste Vigorito e Marco Baroni, i due si sono rivisti oggi per definire gli ultimi dettagli e gettare le basi per la prossima stagione in serie A. L'accordo - secondo quanto si apprende - prevede il prolungamento di un altro anno. Società e tecnico ora potranno iniziare a pensare al mercato per affrontare il campionato e l'avventura della massima serie. Nel frattempo la tifoseria storica della squadra giallorossa - per la prima volta in serie A - intende avviare l'apertura di un club in ognuno dei 78 comuni della provincia di Benevento.