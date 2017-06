Semplici, i tecnici toscani vanno forte

ROMA, 13 GIU - "Aspiriamo a diventare come Sarri e Spalletti". Leonardo Semplici, oggi al Pitti Uomo a Firenze, parla della promozione in Serie A ottenuta con la Spal e di quella conquistata da Marco Baroni con il Benevento. I due tecnici, amici di vecchia data, sono entrambi toscani e vivono nella stessa via di Tavarnuzze, paese nei pressi di Firenze. "Ora più che mai sembra che gli allenatori toscani vadano per la maggiore - continua Semplici - Io spero di rivivere una stagione bellissima come quella appena conclusa. Per me Fiorentina-Spal sarà di sicuro la gara più affascinante: proverò una grande emozione a giocare al Franchi, nello stadio in cui per tanti anni ho tifato viola; tanti amici saranno combattuti". Due battute, poi, su Bernardeschi e Babacar ("mi auguro possano rivelarsi due punti di forza anche della Fiorentina futura, hanno ancora margini di miglioramento") e su Pioli, scelto dai Della Valle per aprire un nuovo ciclo: "È l'uomo giusto per ripartire, la sua esperienza può riportare in alto la Viola".