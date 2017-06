Inter: domani presentazione Spalletti

ROMA, 13 GIU - Domani è il giorno di Luciano Spalletti: il nuovo tecnico dell'Inter sarà presentato ufficialmente in conferenza stampa ad Appiano Gentile alle 12. Ci sarà spazio anche per i tifosi con un live su Facebook in cui l'allenatore toscano risponderà alle domande e alle curiosità dei supporter. Una diretta social organizzata prima della conferenza stampa per cominciare a farsi conoscere dalla piazza interista.