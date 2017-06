Coverciano, al via corso allenatori

FIRENZE, 13 GIU - Esteban Cambiasso, Ibrahim Ba, David Di Michele, Mohamed Kallon, Patrizia Panico, Riccardo Zampagna: sono alcuni dei nomi noti che partecipano al nuovo corso per allenatori professionisti di seconda categoria - Uefa A inaugurato oggi a Coverciano. Riconosciuto dalla Figc, il corso (in caso di esito positivo degli esami finali) abilita a guidare tutte le squadre giovanili, comprese le formazioni Primavera, e le prime squadre fino alla Lega Pro inclusa. Consente inoltre di poter essere tesserato come allenatore in seconda sia in Serie B che in Serie A. La conclusione sarà il prossimo 20 luglio per un totale di 192 ore e sei settimane consecutive di lezione. Fra i partecipanti si segnalano fra gli altri Elvis Abbruscato, Sasa Bjelanovic, Alessandro Lucarelli, Enzo Maresca, Franco Semioli.