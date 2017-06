Trofeo Maestrelli a Ranieri e Cairo

MONTECATINI TERME (PISTOIA), 13 GIU - Claudio Ranieri, Chicco Evani, Urbano Cairo e Fabio Grosso: sono i personaggi del mondo del calcio che saranno premiati domani sera al teatro Verdi di Montecatini Terme (Pistoia) nell'ambito della 35/a edizione del Trofeo Maestrelli. Il premio si riferisce alla stagione 2015-16 e aveva già assegnato nei mesi scorsi il titolo di miglior allenatore a Eusebio Di Francesco, ormai ex tecnico del Sassuolo. Ora i riconoscimenti riguardano il miglior allenatore di un club europeo (Ranieri, vincitore del titolo con il Leicester in Inghilterra) e quello del settore giovanile italiano (Grosso, primavera della Juventus). Premi speciali anche al presidente del Torino Urbano Cairo, al direttore generale del Sassuolo Giovanni Carnevali, a Alberico Evani, ct della Nazionale Under 20 terza ai recenti Mondiali di categoria, al giornalista Rai Enzo Baldini e al giornalista del Corriere dello Sport-Stadio Antonio Barillà.