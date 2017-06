Albania, ct De Biasi annuncia addio

TIRANA, 13 GIU - Il ct della nazionale albanese Gianni De Biasi ha annunciato oggi il proprio addio al termine delle partite del girone G delle qualificazioni mondiali, di cui fa parte anche l'Italia. In pratica, De Biasi lascerà dopo la sfida con gli azzurri del prossimo ottobre. "E' un processo naturale. Ogni cosa ha un inizio ed una fine. E' il momento di cercare nuove sfide. La nazionale albanese e' ormai una macchina con le cose a posto. C'è poco da correggere", ha dichiarato il tecnico italiano in una conferenza stampa a Tirana Le ultime sconfitte, con la Spagna ed Israele in casa e con l'Italia in trasferta e poi quella della scorsa settimana nell'amichevole contro Lussemburgo, hanno messo De Biasi nel mirino delle critiche, anche se poi ha di nuovo ricevuto molti elogi dopo "la vendetta" con tre reti contro Israele nella trasferta di domenica scorsa.