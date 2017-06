Amichevole Singapore-Argentina 0-6

ROMA, 13 GIU - Un'Argentina largamente rimaneggiata si è facilmente imposta per 6-0 nell'amichevole giocata a Singapore contro la nazionale locale. Il Ct Jorge Sampaoli, alla sua seconda partita sulla panchina dell'Albiceleste dopo l'amichevole vinta a Melbourne contro il Brasile, ha lasciato spazio alle seconde linee (Messi e Higuain sono già in vacanza) schierando come soli nomi di spicco i soli Dybala e Di Maria, che hanno poi disputato l'intera partita. Ci sono le firme di tre giocatori 'italiani' nella goleada sudamericana: i romanisti Fazio e Paredes hanno segnato rispettivamente al 25' pt e al 29' st, gol anche per l'atalantino Gomez al 15'st. Le altre reti sono di Correa (31' pt), Alario (45 'st) e Di Maria (48'st). In campo Biglia e Banega con l'interista che ha sostituito il laziale all'inizio del secondo tempo.