Rissa tifoso-Tounkara, Lazio deferita

ROMA, 13 GIU - Il Procuratore federale ha deferito al Tribunale federale nazionale la società SS. Lazio a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento del proprio tesserato Mamadou Tounkara. Lo rende noto la Figc."Il calciatore - si legge nella nota della Procura - in occasione della gara Lazio-Chievo del 28 gennaio 2017, veniva alle mani con un tifoso 'reo' di aver insultato a fine gara il calciatore biancoceleste Biglia venendo di conseguenza reso destinatario di provvedimento di daspo emesso in data 2.2.2017 dalla Questura di Roma". Il calciatore ha richiesto l'applicazione, in base all'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva della Figc, di una sanzione concordata con la Procura federale, per cui è in corso il relativo iter.