Roma, dal Psv arriva Moreno

ROMA, 13 GIU - Nel giorno in cui a Trigoria si attende l'arrivo del nuovo allenatore, Eusebio Di Francesco, la Roma piazza il primo colpo del mercato estivo acquistando dal Psv Eindhoven il difensore Hector Moreno. Il capitano della nazionale messicana ha firmato un contratto che lo legherà al club giallorosso fino al 30 giugno 2021. "Sono molto felice di arrivare - le parole del giocatore classe '88 riportate al sito della Roma -. Per la mia carriera rappresenta un importante passo in avanti. Spero con le mie qualità individuali di contribuire al successo collettivo". "Hector Moreno era un mio obiettivo da tempo e fortunatamente si sono create le circostanze perché potesse arrivare alla Roma - ha quindi dichiarato il ds Monchi -. Si tratta di un difensore centrale con molta esperienza internazionale e che risponde perfettamente al profilo che stavamo cercando".