Chelsea, 51 mln al Napoli per Insigne

ROMA, 13 GIU - Il Chelsea ha già individuato il successore di Eden Hazard nel caso il talentuoso belga andasse al Real Madrid, visto che il presidente 'merengue' Florentino Perez ha promesso ai soci il suo acquisto in caso di rielezione Si tratta, secondo quanto scrive il 'Sun', di Lorenzo Insigne, il cui nome è stato espressamente fatto dal tecnico dei campioni d'Inghilterra Antonio Conte. Per il Napoli, secondo quanto precisa il tabloid britannico, sarebbero pronti 45 milioni di sterline, pari a circa 51 milioni di euro, mentre al giocatore verrebbero raddoppiati gli emolumenti che percepisce alla corte di De Laurentiis. Il giornale ricorda anche che Insigne costerebbe al Chelsea la metà di quanto il Real è disposto a pagare per Hazard, cento milioni di euro, nel caso l'affare andasse in porto.