Amichevole Australia-Brasile 0-4

ROMA, 13 GIU - Un Brasile schierato dal ct Tite con molte riserve e David Luiz a centrocampo ha battuto l'Australia per 4-0 in un'amichevole giocata a Melbourne, che per i 'Socceroos' era di preparazione all'imminente Confederations Cup. Selecao in gol dopo appena dieci secondi di gioco con Diego Souza. Poi nella ripresa sono arrivate le reti di Thiago Silva al 16', Taison (entrato poco prima al posto di Douglas Costa) al 29' e ancora Diego Souza a tempo scaduto, al 47'. A Diego Souza è stato anche annullato un gol per fuorigioco.