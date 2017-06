Fassone, spero Donnarumma rinnovi ma...

MILANO, 13 GIU - "Spero di cuore di trattenere Donnarumma, è un ragazzo fortissimo. Corteggiarlo è come corteggiare una bella donna ma in questo caso c'è qualcun altro di mezzo che sa far bene il proprio mestiere". Così l'amministratore delegato del Milan Marco Fassone a Radio 24 fa il punto sullo spinoso rinnovo di contratto del portiere rossonero, citando ma non nominando mai l'agente del giocatore, Mino Raiola. "Spero finisca tutto - l'augurio di Fassone - nel migliore dei modi per il Milan". Nelle prossime ore è atteso un contatto tra le parti.