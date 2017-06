Novara, Corini sarà il nuovo allenatore

NOVARA, 13 GIU - Sarà quasi sicuramente Eugenio Corini il nuovo allenatore del Novara per la prossima stagione: l'ex allenatore del Palermo - si era dimesso a gennaio - avrebbe firmato per il 2017-2018 con opzione per un successivo anno nel caso di raggiungimento dei play-off. Manca solo l'annuncio ufficiale della società, atteso a breve. Corini, 47 anni, ha allenato Portogruaro, Crotone, Frosinone, Chievo e, appunto, Palermo.