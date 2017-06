C Ronaldo,imputata evasione quasi 15 mln

MADRID, 13 GIU - Secondo la denuncia presentata dalla procura davanti al tribunale di Pozuelo de Alarcon Cristiano Ronaldo è accusato di quattro reati fiscali per un totale di 14,76 milioni di euro. Secondo le rivelazioni dell'inchiesta Football Leaks pubblicate in dicembre da El Mundo, il giocatore portoghese del Real Madrid avrebbe deviato verso un paradiso fiscale oltre 100 milioni di diritti di immagine. Cristiano Ronaldo, stando alla procura, avrebbe usato una società creata nel 2010, un anno dopo l'arrivo a Madrid, per "nascondere al fisco i redditi generati in Spagna" dai suoi diritti di immagine. L'impianto accusatorio contro Ronaldo si basa fra l'altro, secondo El Pais, sulla sentenza con la quale la corte suprema spagnola in maggio ha confermato la condanna di 20 mesi al calciatore del Barcellona Lionel Messi per frode fiscale. Una condanna non resa esecutiva in quanto inferiore ai due anni.