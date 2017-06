A.Bilbao, chemioterapia per Alvarez

BILBAO (SPAGNA), 13 GIU - Yeray Alvarez, 22 anni, dovrà sottoporsi ad un ciclo di chemioterapia e sarà costretto a rinunciare all'attività agonistica per circa tre mesi. Lo ha reso noto l'Athletic Bilbao, club in cui milita il difensore che figura tra i convocati della Spagna per l'Europeo Under 21 in Polonia. Gli esami cui si è sottoposto Alvarez hanno rivelato problemi ad un testicolo, già trattato lo scorso dicembre a causa di un tumore. Era comunque riuscito a rientrare in campo prima della fine dell'ultimo campionato.