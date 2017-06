C.Ronaldo denunciato per frode fiscale

MADRID, 13 GIU - Cristiano Ronaldo è stato denunciato per presunta frode fiscale dalla sezione reati economici della procura di Madrid, riferisce la stampa spagnola. Il calciatore portoghese è accusato di quattro reati fiscali e di non avere pagato all'agenzia delle entrate 14 milioni di euro fra il 2011 e il 2014, riferisce El Mundo online. Cristiano Ronaldo è stato protagonista della recente finale di Champions League, siglando una doppietta nel 4-1 alla Juventus. Di recente il fuoriclasse portoghese è stato oggetto di un'inchiesta di FootballLeaks, secondo la quale avrebbe dirottato verso le Isole Vergini pagamenti pubblicitari per 150 milioni di euro.