Mondiali 2018: l'Iran si è qualificato

ROMA, 12 GIU - L'Iran è la seconda nazionale, dopo il Brasile, a qualificarsi al Mondiale di calcio di Russia 2018. Questo grazie al successo ottenuto oggi sull'Uzbekistan a Teheran, un 2-0 che mantiene l'Iran in testa al gruppo A delle qualificazioni asiatiche con 20 punti, sufficienti per garantire comunque il pass diretto per Mosca. Le reti sono state realizzate da Sardar Azmoun al 23' pt e da Mehdi Taremi al 33' st. E' la prima volta che l'Iran, guidato dal 2011 dal portoghese Carlos Queiroz, conquista due accessi consecutivi alla fase finale del mondiale, cui finora ha partecipato quattro volte in tutto. Nello stesso girone, al secondo posto si trova ora la Corea del Sud, con 13 punti, davanti all'Uzbekistan con 12 e alla Siria con 8. Con due sole gare a disposizione, saranno probabilmente solo le prime due compagni a giocarsi il secondo pass diretto. La terza classificata farà uno spareggio.