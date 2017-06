Juve, Buffon attacca i 'miserabili'

ROMA, 12 GIU - Chi gode delle sconfitte altrui "fa capire quanto miserabile possa essere l'uomo. E io sono orgoglioso di non fare parte di questa schiera, di chi ride, sghignazza o scrive sulle tue delusioni, a maggior ragione se è un giocatore". Gianluigi Buffon, nella lunga intervista a Sky Sport 24, è tornato ad attaccare i gufi. "Non leggo molto i social - ha aggiunto - ma in certi messaggi che mi hanno riferito c'è qualcosa di veramente bestiale, disumano".