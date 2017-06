Calcio: Cagliari nona squadra più amata

CAGLIARI, 12 GIU - Un milione e 200 mila tifosi, nona squadra più amata in Italia. E un sistema anche economico che funziona: ricavi derivanti da sponsorizzazioni, abbonamenti e merchandising in crescita negli ultimi tre anni. Sono alcuni dati emersi durante il primo workshop organizzato dal Cagliari Calcio e Infront al Forte Village di Santa Margherita di Pula (Cagliari). Presente anche il massimo dirigente rossoblù Tommaso Giulini. Secondo le statistiche il Cagliari può vantare in Sardegna un bacino di utenza di 700mila tifosi. Il numero di sostenitori sale a oltre 1 milione e 200mila considerando anche la Penisola. Dal 2014 a oggi i ricavi dalle sponsorizzazioni sono cresciuti del 300%. Anche grazie all'apertura di tre store il fatturato derivante dal merchandising ufficiale del Club (kit gara, abbigliamento, accessori) è aumentato del 230%. Tante iniziative promozionali. E il dato dei biglietti e abbonamenti oggi fa segnare un + 170%.