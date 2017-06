Serie A: al via il 20/8, chiude il 20/5

ROMA, 12 GIU - La serie A 2017-18 prenderà il via domenica 20 agosto e terminerà domenica 20 maggio: la Lega di Serie A ha ufficializzato le date del massimo campionato. La nuova stagione si aprirà una settimana prima, il 13 agosto, per la Supercoppa Tim che all'Olimpico di Roma vedrà di fronte Juventus e Lazio in una 'rivincita' della recente finale di Tim. Nel prossimo campionato, ci saranno 3 turni infrasettimanali. (mercoledì 20 settembre, mercoledì 25 ottobre e mercoledì 18 aprile). Cinque le soste: quattro per gli impegni delle nazionali (3 settembre, 8 ottobre, 12 novembre e 25 marzo) e una quinta il 14 gennaio.