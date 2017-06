Diego Costa, non andrò a giocare in Cina

ROMA, 12 GIU - "Escludo di poter andare a giocare in Cina, perché devo pensare al mio futuro e ai prossimo Mondiali. Se farò le cose in modo giusto nella prossima stagione, ho ottime possibilità di giocarli, ed è per questo che non posso andare in Cina". Parola di Diego Costa, che ad alcuni media spagnoli ha spiegato che, nonostante le ricchissime proposte che ha ricevuto, in questo momento l'opzione cinese non è da prendere in considerazione: la voglia di Russia 2018 è troppo forte. Così il bomber del Chelsea scaricato con un sms da Antonio Conte pensa di rimanere in un calcio migliore, anche se, almeno per ora, non potrà realizzare il sogno di tornare nell'Atletico Madrid, club che il mercato bloccato dalla Fifa. "Potrei sempre andare in prestito da un'altra parte, in Spagna, Brasile o Italia. I diritti su di me - dice - li detiene il Chelsea, e vedremo cosa succederà. Conte? Non ce l'ho con lui, nella vita esistono persone buone e altre che non lo sono, io preferisco tenere per me i ricordi migliori".