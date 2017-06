Diritti tv: riserbo Uefa su Champions

GINEVRA, 12 GIU - L'Uefa ha ricevuto le candidature per la diffusione delle gare di Champions League durante il triennio 2018-2021, ma sulle offerte arrivate mantiene il riserbo. In particolare, la Confederazione calcistica europea non ha svelato i nomi dei broadcasters che aspirano a trasmettere la competizione sul territorio italiano (scadeva infatti oggi il termine per presentare le offerte). Ne' e' dato sapere quando la Uefa sceglierà fra i vari candidati. 'La procedura e' attualmente in corso ed al momento non abbiamo alcun commento da fare', fanno sapere dall'Uefa.