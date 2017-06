Buffon,con Champions gioco un altro anno

TORINO, 12 GIU - Un altro anno in campo se la Juventus l'anno prossimo vincerà finalmente la Champions. Gigi Buffon sta meditando di prorogare al 2019 l'addio. "Se dovessimo vincere la Champions - ha detto in un'intervista esclusiva a Sky Sport 24 - potrei pensare di proseguire per un anno per partecipare alle altre competizioni che ne conseguono (Supercoppa Europea e Coppa del mondo per club, ndr). C'è in questo senso una richiesta del presidente (Andrea Agnelli, ndr)".