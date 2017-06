Udinese, presentato ds Gerolin

UDINE, 12 GIU - "L'Udinese è migliorata in tutto. Era già un modello per tutte le altre squadre, ma ci sono stati ulteriori miglioramenti. Vedere queste strutture che sono cresciute per me è motivo di orgoglio". Si è presentato con queste parole il nuovo ds dell'Udinese Manuel Gerolin. "Metterò tutta la conoscenza - ha esordito oggi davanti ai giornalisti - l'umiltà e la buona volontà della mia crescita professionale. Ho la conoscenza di tutta la famiglia Pozzo, li ho sempre considerati maestri di calcio e di vita. Insieme dobbiamo far crescere questa squadra anche dal punto di vista tecnico. Ha una struttura di squadra tecnica molto interessante. Il nostro obiettivo sarà migliorare la nostra posizione in classifica". Quanto al mercato, "parlare adesso è troppo prematuro. Come sempre ci sarà qualcuno che andrà via e qualcuno che arriverà. Il rapporto con (l'allenatore Gigi,ndr)Delneri è ottimo. E' uno di noi".