Belotti, anno fantastico grazie a tutti

TORINO, 12 GIU - "E' una stagione fantastica fatta di vittorie, soddisfazioni e tanti gol". E' il saluto un pò criptico di Andrea Belotti, il 'Gallo' granata che attraverso il profilo Twitter saluta i tifosi del Torino e della Nazionale. Belotti è in cima ai desideri di numerose squadre europee, anche se la clausola di 100 milioni posta da Cairo all'estero è un ostacolo difficile da superare. "Grazie a tutti per l'affetto" ha concluso il centravanti granata, il cui futuro pare ancora in dubbio. "Partirà solo se una squadra si presenterà con i 100 milioni della clausola e l'accordo con il calciatore" ha sempre detto il presidente granata Urbano Cairo. La sensazione è che sarà una lunga estate per 'Gallo' e Toro.