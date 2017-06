Cagliari: Rastelli, conquisterò scettici

ROMA, 12 GIU - "Felice del rinnovo: il Cagliari e la Sardegna mi hanno conquistato. Grande soddisfazione e responsabilità: pronto all'ennesima sfida". Parole di Massimo Rastelli, tecnico del Cagliari alla sua terza stagione in rossoblù. Pronto anche a conquistare gli scettici. "Mi piacerebbe riuscire a conquistare tutti - precisa - Non solo attraverso i risultati, ma anche attraverso il gioco. Magari cercando di farmi apprezzare meglio. Anche con i social: oggi il mio primo post su Twitter. Con questo obiettivo: farmi conoscere, stare più vicino alla gente attraverso i social". "Inutile ora parlare di schemi e numeri - spiega poi Rastelli - Vedrete un Cagliari camaleontico come nella seconda parte della scorsa stagione. Gioca chi sta bene e chi è in forma. Borriello? Posso fare solo una valutazione tecnica: per me è un punto fermo e mi auguro di poterlo allenare ancora. Barella - conclude - ha le qualità per fare il regista, un ruolo che può consacrarlo nel grande calcio".