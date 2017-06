Milan: incontro ds Psg-club rossonero

ROMA, 12 GIU - Il nuovo direttore sportivo del Paris Saint-Germain Henrique Antero è arrivato a Casa Milan poco dopo pranzo per incontrare la dirigenza rossonera composta dall'ad Marco Fassone e dal ds Massimiliano Mirabelli. Sul tavolo dell'incontro il nome del centrocampista polacco Grzegorz Krychowiak, prima alternativa a Lucas Biglia. Ma è anche possibile che il Psg chieda informazioni in merito a Gigio Donnarumma. In mattinata è stato ricevuto a Casa Milan anche Marcelo Simonian: l'agente di Javier Pastore non ha offerto il fantasista ex Palermo, destinato a restare al Psg, ma alcuni giovani argentini di belle speranze.