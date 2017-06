Donnarumma, Milano è la mia città

ROMA, 12 GIU - "Sto cercando casa a Milano. Un appartamento grande, dove ci sia spazio per tutti i miei cari, e siccome il centro di Milano è bellissimo lo cerco li. Mi sento pronto". Così Gianluigi Donnarumma in una anticipazione dell'intervista a GQ di luglio, nella quale parla di sé a 360 gradi: al centro l'annosa questione del suo rinnovo in rossonero. "Sono sereno, perché tutte le parti di questa trattativa conoscono la mia volontà. Con Mino ed Enzo Raiola, che fu il primo a notarmi, e con la mia famiglia formiamo una squadra" dice il giovane portiere, sottolineando il rapporto che lo lega al club rossonero: "Io sono molto legato al Milan". Già designato come erede di Buffon in Nazionale, Donnarumma allontana ogni ipotesi di rivalità: "Buffon è un mito, il classico tipo che riesce a farsi voler bene da tutti. Scherza, tiene su l'ambiente, a me ha dato un sacco di consigli. Quando ci alleniamo insieme cerco di rubargli i segreti del mestiere, perché tecnicamente è fantastico".