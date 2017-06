André Silva, "un sogno essere al Milan"

MILANO, 12 GIU - "Sono rimasto piacevolmente colpito e sorpreso da questa opportunità. Sono molto contento di essere qui al Milan, essere qui è un vero sogno. Conosco la storia e la grandezza del club. Essere qui è un punto d'arrivo, darò il meglio per questi colori, per vincere con questa grande maglia". Così André Silva, prossimo acquisto del Milan, all'uscita dalla clinica "La Madonnina" dove ha svolto la prima parte delle visite mediche. "Io l'erede di Cristiano Ronaldo? Calma, ho tanto da lavorare prima di fare certi pensieri. Non ho parlato con lui prima del trasferimento. Però voglio lavorare tanto per avvicinarmi alle parole spese da lui per me". Ronaldo infatti si sarebbe congratulato con il Milan per l'acquisto e detto: "Prendete un grande giocatore".