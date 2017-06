A Inter scudetto Primavera,Fiorentina ko

MILANO, 11 GIU - L'Inter è Campione di Primavera, battuta in finale al Mapei Stadium la Fiorentina per 2-1. Sblocca Vanheusden, al 18' del primo tempo, di testa su calcio d'angolo. Poi al 22' della ripresa, raddoppio di Pinamonti bravo ad anticipare tutti e a concretizzare di testa e all'incrocio dei pali un cross di Emmers. Inutile il gol su rigore di Sottil al 31', la Fiorentina esce sconfitta dalla finale per il titolo. È l'ottavo scudetto Primavera nella storia del club nerazzurro, cinque anni dopo l'ultimo trionfo della stagione 2011-2012. Ed è en plein per Stefano Vecchi che, alla guida della formazione giovanile, nel 2015 ha vinto il Torneo di Viareggio, poi l'anno successivo la Coppa Italia ed ora il Campionato.