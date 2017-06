Capello nuovo allenatore dello Jiangsu

MILANO, 11 GIU - Fabio Capello è il nuovo allenatore dello Jiangsu Suning, come confermato da una nota della società cinese che condivide la proprietà con l'Inter: "Lo Jiangsu Suning FC ha raggiunto formalmente un accordo con Fabio Capello, intesa che avrà effetto immediato". L'ex allenatore di Milan, Roma e Juventus prende il posto del coreano Choi Yong-Soo e brucia la concorrenza di Paulo Sousa con cui lo Jiangsu non ha trovato nelle scorse ore l'accordo economico: trova una squadra al penultimo posto in classifica con 8 punti dopo 12 gare disputate. Capello ha già visitato le nuove strutture del centro sportivo e percepirà uno stipendio di 10 milioni a stagione per due anni. Nel suo staff, oltre a Ventrone e Tancredi, ci saranno anche Zambrotta e Brocchi.