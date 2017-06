Diritti tv: Tim non fa offerte Champions

ROMA, 11 GIU - Tim non farà offerte domani per l'asta dei diritti tv della Uefa per la Champions League. E' quanto si apprende da fonti vicine alla società. La società, è la ragione già sottolineata, è interessata ai diritti sportivi solo in un'ottica di sostenibilità economica. Inoltre la Uefa non ha strutturato la sua offerta con pacchetti dedicati alla diffusione via internet.