Calcio, Mondiali U20, Italia è terza

ROMA, 11 GIU - Gli azzurrini hanno battuto ai rigori l'Uruguay per 4-1 e conquistato il terzo posto ai mondiali under 20 disputato in Corea del sud. L'incontro, che si è disputato alle 8.30 ore italiane, si era concluso ai tempi regolamentari sullo 0-0. Subito si è passati ai rigori (per l'under 20 non è previsto si giochino i supplementari) dove si è distinto il portiere 17enne Plizzari, proveniente dal Milan, che ha parato il secondo e terzo rigore dei sudamericani, spianando così la strada per la vittoria degli azzurri. Il titolo è stato vinto dall'Inghilterra che in finale ha superato 1-0 la sorpresa del torneo, il Venezuela (ha deciso un gol di Calvert-Lewin al 35').