Bayern Monaco ufficializza Gnabry

ROMA, 11 GIU - Serge Gnabry è ufficialmente un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Lo ha comunicato questa mattina il club tedesco con un tweet. Per il giocatore, che ha firmato un triennale e che nella stagione appena conclusa con il Werder Brema, il club bavarese ha pagato la clausola di otto milioni. "Siamo contenti che Gnabry, un altro giovane tedesco, arriva al Bayern", ha commentato il presidente bavarese, Karl-Heinz Rummenigge, mentre il giocatore si è detto "onorato di essere arrivato in questa squadra". Nell'ultima stagione Gnabry, esterno offensivo classe '95, ha segnato undici gol con il Werder Brema e vinto la medaglia d'argento alle Olimpiadi in Brasile, dove è stato il miglior marcatore con sei gol.