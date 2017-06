Mondiali u20, Tavecchio entusiasta

ROMA, 11 GIU - Entusiasta e soddisfatto il numero uno della federcalcio Carlo Tavecchio per il terzo posto conquistato dagli azzurrini ai Mondiali dell'Under 20 che si concludono oggi in Corea del sud. Per il presidente della Figc si tratta di "un risultato storico". Tavecchio in un tweet dice "grazie a Evani, ai ragazzi e a tutto lo staff. Il futuro è roseo per le nostre Nazionali".