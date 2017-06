Cristiano Ronaldo di nuovo papà

ROMA, 11 GIU - Figli come gol per Cristiano Ronaldo. Il campione del Real Madrid, secondo la tv portoghese Sic, sarebbe diventato padre di due gemellini nati in America l'8 giugno scorso da una madre surrogata. Eva e Matteo questi i nomi attribuiti ai due piccolini, vanno ad aggiungersi al primo figlio del campione (Cristiano Ronaldo junior di 7 anni) anch'egli nato da una madre surrogata. Nei prossimi mesi la cerchia dei figli del calciatore si allargherà ancora visto che la compagna dell'attaccante del Real, Gerogina Rodriguez, secondo indiscrezioni riportate dalla stampa spagnola, sarebbe in attesa di altri due gemelli.