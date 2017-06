Buffon, gli stimoli ci sono

ROMA, 10 GIU - "Mi avvio a questa ultima gara della stagione con l'entusiasmo che deve accompagnare un calciatore in una partita della Nazionale che vale per le qualificazioni ai Mondiali. Gli stimoli ci sono, altrimenti non sarei capitano, abbiamo un obiettivo comune, il mister ci stimola e la soddisfazione più grande che provo è fare il mio lavoro bene'': così Gianluigi Buffon nella conferenza stampa della vigilia della sfida con il Liechtenstein valida per le qualificazioni mondiali. ''In carriera sono stato fortunato - ha detto il capitano azzurro - ho lottato per obiettivi importanti contro avversari ovviamente difficili''.